في طهران.. تصاعد دخان من سجن وسماع اطلاق نار

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن الدخان تصاعد من سجن إيفين الذي يُوصف بـ"ذي الصيت السيء"، تزامنا مع سماع دوي إطلاق نار وصفارات الإنذار في الخلفية.



وقال موقع "تصوير1500" في تعليق على المقاطع "يمكن سماع دوي طلقات نارية من سجن إيفين ورؤية دخان".

الى ذلك، قال مسؤول أمني رفيع المستوى بحسب وكالة "إرنا" مساء السبت إن "الجناح الخاص بالبلطجية في سجن ايفين شهد اضطرابات ونزاعا بين السجناء تطور إلى مواجهات مع السجانين".وبحسب المسؤول الأمني، "أشعل البلطجية النار في مستودع ملابس السجن، ما أدى إلى اندلاع حريق".وأضاف: "الوضع الامني الآن تحت السيطرة تماما ورجال الإطفاء يحاولون السيطرة على النيران"، وصرح بأنه تم فصل العناصر المتورطة في الحادث عن السجناء الآخرين.وفي سياق متصل، أعلن المركز الإعلامي للسلطة القضائية عن اشتباكات في جناح المحكوم عليهم بتهم السرقة، مؤكدا أنه قد تمت السيطرة على الوضع بعد تدخل العناصر الأمنية.