إيران: عملياتنا في العراق مستمرة ونرصد القواعد الأمريكية بكردستان

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، ان "رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أشار في تصريح له الى وضع الزمر الإرهابية في شمال غرب البلاد، مبينا ان هذه الزمر وبدعم أمريكا وسائر الأعداء أصبحت "متعشعشة" في إقليم كردستان العراق وخلال السنوات الأخيرة وبدعم الإدارة الامريكية تحولت مقارها الى مجموعة معادية للأمن القومي الإيراني".ولفت الى ان "هناك 1200 مقر عسكري في شمال العراق يقوم بعمليات ضد البلاد"، مبينا ان الكيان الصهيوني كان يقوم باختيار عناصر من بين هذه الزمر لتدريبهم وارسالهم الى داخل البلاد للقيام بعمليات اغتيال وزعزعة الامن في البلاد واستخدامهم كإرهابيين مرتزقة مشيرا الى ان مقار هذه الزمركانت نوعا ما تابعة للصهاينة بحيث تم قصف احدى هذه المقار في أربيل من قبل قوة الجو فضاء التابعة للحرس الثوري".وأضاف: "حذرنا إقليم كردستان العراق باستمرار وقلنا إنه ليس من عادات الجوار أننا نقدم الكثير من الخدمات للشعب العراقي ومن ثم تسمحون لهؤلاء بإنشاء مقر عسكري وإعلامي. لقد وعدونا مرارا بانهم سيتصدون للزمر الإرهابية الا انهم لم يفعلوا، فلذلك تقرر التصدي لهم وهذا وفقا لميثاق الأمم المتحدة والدفاع عن النفس".وأشار اللواء باقري الى "العمليات الأخيرة للقوات البرية للحرس الثوري ضد مقرات الزمر الإرهابية في شمال العراق مبينا ان هذه العمليات جرت وفقا لجميع المبادئ الإنسانية وهناك حرص على عدم إصابة المدنيين بأي سوء".وحذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية من ان "الزمر الإرهابية تسعى وراء تجزئة البلاد لافتا الى القواعد الامريكية المنتشرة في اقليم كردستان العراق مشددا على ان اي اجراء امريكي ضد المسيرات الإيرانية سيواجه برد من قبل قواتنا المسلحة".