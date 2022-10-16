السومرية نيوز – دوليات

قال السيناتور الجمهوري، ريك سكوت، إن الأمريكيين سئموا من سياسات الرئيس جو بايدن الذي يتجاهل مشاكلهم الملحة.



وأضاف سكوت لقناة "فوكس نيوز"، "الإدارة الأمريكية الحالية تتصرف كطفل لا يريد تحمل المسؤولية".

واتهم السيناتور، الرئيس بايدن والحزب الديمقراطي بإثارة "تضخم مرتفع يضر بشعب الولايات المتحدة".

وتابع سكوت قائلا: "الأمريكيون سئموا من رئيس لا يهتم بأسعار الغاز أو أسعار المواد الغذائية. إنه مجرد لا يهتم بذلك".

ولفت السيناتور الى أن "بايدن لا يريد التحدث عن المشاكل "إنه في عالم الأحلام. هذا رجل ليس لديه فكرة عما يحدث بالفعل في العالم الحقيقي".

وأضاف: "لم يكن قط فقيرا، أو قلقا بشأن كيفية إطعام نفسه، لكن ليس لديه فكرة عما يعانيه الناس".

واختتم سكوت قائلا: "إنهم لا يحبون السعر المرتفع للغاز والطعام. إنهم لا يحبون كل هذا.. لقد سئم الناس بالفعل".

وسجل التضخم في الولايات المتحدة أرقاما قياسية، وعلى الرغم من أن بايدن وإدارته يرفضون الاعتراف بهذه الحقيقة ويقولون إن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح، فإن العديد من السياسيين يقولون إن القطاع المالي الأمريكي في خطر الانهيار.