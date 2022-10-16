الوكالة الذرية: لا أحد يريد كارثة نووية

وقال غروسي في مقابلة مع قناة "روسيا 1": "لا أحد يريد كارثة نووية، لا أحد".والتقى رافائيل غروسي يوم الثلاثاء الماضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. واقترح الرئيس الروسي خلال هذا اللقاء "على غروسي بحث الوضع حول محطة زابوروجيه النووية"، مشيرا إلى أن "موسكو مفتوحة لحل كل المسائل".