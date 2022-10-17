الإعلان عن حالة تأهب جوي في كييف بعد سلسلة انفجارات مدوية

من جهتها أفادت وسائل إعلام أوكرانية صباح اليوم بوقوع انفجارات في كييف، حيث تم الإعلان عن حالة التأهب لغارة جوية.وبحسب مصادر محلية ومواقع التواصل الاجتماعي فقد دوى انفجارين كبيرين وسط كييف.كما قال شهود عيان إن غارات وقعت في مناطق جيتومير وفينيتسا وتشيركاسي وكيروفوغراد ونيكولاييف وأوديسا.إلى ذلك، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في كييف، ومنطقة كييف، وكذلك في سبع مناطق أخرى من أوكرانيا. كما وردت أنباء عن حرائق في مرافق البنية التحتية في مدينة نيكولايف.