نتنياهو يتهم أوباما بتهديده: لديه حقد تجاه إسرائيل

وفي كتابه الجديد Bibi: My Story، ادعى نتنياهو أنه في أول اجتماع لهما في البيت الأبيض عام 2009، قام أوباما بتهديده، مشيرا إلى أنه عندما كان الاجتماع على وشك الانتهاء، قال أوباما: "كما تعلمون، غالبا ما يفهمني الناس بشكل خاطئ، لكني أتيت من شيكاغو. أعرف كيف أتعامل مع المنافسين الأقوياء".وقال نتنياهو إن أوباما فعل شيئا آخر "صدمني بشدة لأنه كان يعارض شخصيتي المنضبطة. كانت الرسالة واضحة وكان الهدف منها بث الخوف في داخلي". إلا أن نتنياهو لم يكشف عن ما قاله أوباما والذي وصفه بـ"التهديد" له.وكتب نتنياهو أنه بعد أن أصبح أوباما رئيسا، شعر أن التوترات بينهما كانت تتجاوز الضغط المعتاد من الرؤساء الأمريكيين بشأن القضية الفلسطينية، بل كانت "شيئا أعمق بكثير من الناحية الأيديولوجية والشخصية".كما أعرب نتنياهو عن إحباطه من عدم قدرته على إقناع إدارة أوباما بالوقوف إلى جانبه فيما يخص وقف البرنامج النووي الإيراني.