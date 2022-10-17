الحرس الثوري يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى السعودية

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن سلامي قوله: "لدي نصيحة لنظام آل سعود، بشأن ماكيناتهم الإعلامية ووسائل إعلامهم التي تحاول جهارا استفزاز شبابنا... احذر، انتبهوا إلى سلوككم واكبحوا جماح هذه الوسائل، وإلا فإن أثارها السلبية سوف تنعكس عليكم".وأضاف: لقد تدخلتم في شؤوننا الداخلية من خلال هذه الوسائل الاعلامية، لكن اعلموا أنكم لديكم نقاط ضعف".