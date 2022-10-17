احرقها بعد ان رفضت الزواج منه.. جريمة مروعة في الجزائر

وبحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، "كانت الفتاة ريما عنان أستاذة اللغة الفرنسية التي تعمل في إحدى قرى ولاية تيزي أوزو بمنطقة القبائل، والبالغة من العمر 28 عاما في انتظار الحافلة للالتحاق بمدرستها، ففوجئت بجارها الذي كان يرغب بالزواج منها سابقا يسكب عليها البنزين ويشعل النار بجسدها".واضافت، أن "الفتاه أصيبت بحروق من الدرجة الثالثة وتم نقلها إلى المشفى في حالة حرجة لتلقي العلاج".وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بالحادثة، حيث تداول نشطاء مقطعا مصورا لوالدة الفتاة تطالب بتقديم المساعدة العاجلة لابنتها التي توشك على الموت بسبب حالتها الخطيرة، ونظموا حملة واسعة لجمع التبرعات، تمكنوا خلالها من تحصيل مبلغ 30 ألف دولار لتغطية تكاليف العلاج.وأكدت مصادر في وزارة الصحة الجزائرية أنه "تم نقل الفتاة إلى المشفى الجامعي في ولاية لاباز الإسبانية لتلقي العلاج".