أفغانستان تتلقى دفعة جديدة من المساعدات مصدرها الهند

وتتكون المساعدات وفقاً للبيان، الأدوية الأساسية والعناصر الطبية الجراحية مثل سماعة الطبيب للأطفال، ونوع مقياس ضغط الدم المحمول مع صفعة ضغط الدم للأطفال، ومضخة التسريب، ومجموعة حجرة التنقيط، والكي الكهربائي، وخيوط النايلون، الخ.وسلمت المساعدات الطبية إلى سلطات مستشفى إنديرا غاندي للأطفال في العاصمة الأفغانية كابول، كما جاء فى بيان صحفي صادر عن وزارة الشئون الخارجية أن المساعدات التي قدمتها الهند تأتى أيضاً في ضوء النداءات العاجلة التي وجهتها الأمم المتحدة لمساعدة الشعب الأفغاني.وأشار البيان الى أن الهند قدمت حتى الآن، ما يقرب من 45 طناً من المساعدة الطبية، والتي تضمنت الأدوية الأساسية المنقذة للحياة، والأدوية المضادة للسل، و500 ألف جرعة من لقاح COVID، والمواد الطبية/ الجراحية وما إلى ذلك، بالإضافة إلى ذلك، قدمت الهند أيضاً 40 ألف طن متري من القمح لصالح الشعب الأفغاني.