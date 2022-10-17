قتيلان و15 جريحاً بتحطم طائرة روسية في "ييسك"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، عن تحطم طائرة من طراز Su-34 في فناء إحدى المناطق السكنية بمدينة ييسك جنوبي روسيا.



وسبب التحطم، كما تنقل الوزارة عن قائد الطائرة، هو عطل أصاب إحدى محركاتها أثناء الإقلاع، ما أدى إلى اشتعال النيران في خزان الوقود.

وأضافت أن قائد الطائرة غادرها بشكل اضطراري.

ونقلت وكالة تاس عن خدمة الطوارئ أن الحادث اسفر عن تضرر 15 شقة وأن مساحة الحريق بلغت نحو ألفي متر مربع.

وأضافت أن الطائرة كانت تقوم بمهام تدريبية وعلى إثر تحطمها امتد الحريق إلى مبنى سكني مكون من تسعة طوابق، مشيرة الى مقتل شخصين وإصابة 15 من جراء سقوط الطائرة الحربية.