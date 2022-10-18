تراجع أسعار الغاز الأوروبي إلى أدنى مستوى في 4 أشهر

وانخفضت العقود الآجلة للغاز لشهر نوفمبر في مركز TTF في هولندا بنسبة 7% إلى 1202.5 دولار لكل ألف متر مكعب.وعلى الرغم من تراجع أسعار الغاز في الأسواق الأوروربية فإنها ما تزال عند مستويات مرتفعة وتشكل تهديدا لاقتصادات الدول الأوروبية.