أول تعليق فلسطيني على إعلان أستراليا إلغاء الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

السومرية نيوز – دوليات

علقت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، على إعلان أستراليا إلغاء الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.



وثمّن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، "قرار أستراليا حول القدس ودعوتها لحل الدولتين وفق الشرعية الدولية وتأكيدها أن مستقبل السيادة على القدس مرهون بالحل الدائم القائم على الشرعية الدولية وهو حل الدولتين، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأعلنت الحكومة الأسترالية، في وقت سابق اليوم، التراجع عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، مشيرة إلى عودتها إلى موقفها الطويل الأمد بدعم حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين وحل الأزمة عبر المفاوضات.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها سوف تستدعي السفير الأسترالي لديها عقب قرار حكومة بلاده التراجع عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، إن القدس ستظل عاصمة أبدية لبلاده ولن يغير ذلك أي شيء، ردا على قرار الحكومة الأسترالية إلغاء الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.