ونقلت محطة SABC الإذاعية المحلية اليوم الثلاثاء عن رئيس جنوب إفريقيا قوله: "أعرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن رغبة المملكة العربية السعودية في الانضمام إلى مجموعة "بريكس". وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية ليست الدولة الوحيدة التي تسعى إلى عضوية (بريكس)".وأشار رامابوزا إلى أن جنوب إفريقيا ستترأس مجموعة "بريكس" في عام 2023، وقال إنه في العام المقبل، ستعقد قمة "بريكس" برئاسة جنوب إفريقيا، وسيجري النظر في مسألة توسع مجموعة "بريكس"، وإن هناك عددا من الدول على اتصال مع "بريكس" حول هذه المسألة.ومجموعة "بريكس" تأسست في 2006، وهي اختصار للأحرف الأولى باللغة الإنجليزية لأسماء الدول المكونة للمنظمة (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا).ويعتبر التكتل صاحب أسرع نمو اقتصادي في العالم، وتساههم دول "بريكس" بنحو 25% من إجمالي الناتج العالمي، وتحتل قرابة 26% من مساحة الأراضي في العالم.ومن المتوقع بحلول العام 2050 أن تنافس اقتصادات دول "بريكس"، اقتصاد أغنى الدول في العالم، حسب مجموعة غولدمان ساكس البنكية العالمية.