بالتزكية.. "السعدون" رئيسًا لمجلس الأمة الكويتي

يذكر أن الحكومة قد امتنعت عن التصويت التزاما بتعهد القيادة السياسية بعدم التدخل بانتخابات مناصب المجلس ليكون الأخير سيد قراراته.وكان نائب الأمير وولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح افتتح دور انعقاد جديداً للبرلمان في وقت سابق اليوم، وأكد أمام المجلس أن الحكومة لن تتدخل في عملية اختيار رئيسه.