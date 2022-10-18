مصر.. احباط عملية تهريب كمية مهولة من المخدرات

ونقل موقع القاهرة 24 عن الوزارة قولها أن "رجال مكافحة المخدرات تمكنوا من خلال الاستعانة بالتقنيات الأمنية الحديثة، من بينها طائرة درون وكلاب بوليسية، وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، من رصد نشاط تشكيل عصابي تخصص في نقل وتهريب المواد المخدرة عن طريق استخدام إحدى السيارات المخصصة لنقل الغازات البترولية نقل فنطاس، محددة بدائرة قسم شرطة الجنائن بالسويس، لترويجها على عملائهم بمحافظات الجمهورية".وأضافت انه "بإجراء التحريات أمكن رصد وتحديد التشكيل العصابي المشار إليه المكون من 3 عناصر إجرامية لاثنين منهم سوابق جنائية، مقيمين بنطاق محافظتي الشرقية – السويس، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن السويس تم استهدافهم وأمكن ضبط أحدهم حال استقلاله السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته 36000 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3.600 طن، و2.300 لفافة لمخدر البانجو وزنت 750،5 طن، و 130 لفافة لمخدر الهيدرو وزنت 250 كيلوغراما، و كمية من مخدر الأفيون وزنت 15 كيلوغرامًا، و مبلغ مالى، وهاتف".وأشارت الوزارة الى انه "أمكن ضبط المتهمين الآخرين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس، وبحوزتهما مبلغا ماليا و 2 هاتف محمول، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 270 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".