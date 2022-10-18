لبنان توضح موقف المجتمع الدولي تجاه الترسيم

وفي مداخلته خلال اجتماع مجموعة الـ24، شدَّد نائب رئيس حكومة لبنان على ضرورة مساعدة بلاده في هذه الظروف الصعبة، كما طلب من الصندوق، في اجتماع وزراء ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، بحضور المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غيورغييفا، "المزيد من الصبر والمثابرة حيث أن ظروف لبنان تختلف عن ظروف أيّ دولة أخرى، وأن التعاون بين الصندوق ولبنان قد يمثل دراسة حالة فريدة من نوعها في العالم".وأكّد أنّ "مساعدة لبنان من قبل الدول المانحة ومنها الدول العربية الشقيقة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية تُساهم أيضاً في إنجاز الإصلاح السياسي المطلوب من قبل كثير من اللبنانيين وأصدقاء لبنان".ووجد الوفد اللبناني، نتيجة محادثاته في واشنطن، أن "المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ما تزال مهتمة بمساعدة لبنان" وأنه "كان هناك شعور بأن صبر هذه المؤسسات بدأ ينفد، من جهة نظراً لبطء عملية الإصلاح، ومن جهة ثانية لأن اهتمام المجتمع الدولي أخذ يتّجه بشكل أكبر نحو الدول الفقيرة والناشئة التي تعاني من أزمات عميقة نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة وخاصة من الارتفاع السريع في أسعار الفائدة (للجم نسب التضخم العالية) والتي أدَّت إلى تفاقم أزمة الدين العام في الكثير من هذه الدول، إضافةً إلى أزمة الغذاء التي تزايد وطؤها مع الحرب الأوكرانية".وأضاف: "علينا في لبنان إلتزام الاستحقاقات الدستورية ومنها الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة مكتملة الصلاحيات للإسراع في تنفيذ الإصلاحات الضرورية حتى لا نخسر دعم المجتمع الدولي في هذه الظروف الصعبة. فلا يمكننا أن نطلب من الأخرين ما لا نطلبه نحن من أنفسنا، إذ علينا أن نساعد أنفسَنا حتى يساعدنا الآخرون".يُذكر أنّ الشامي ترأس الوفد اللبناني إلى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنعقدة في واشنطن من 10 إلى 16 تشرين الأول/أوكتوبر 2022. وقد عقد الوفد سلسلة لقاءات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي ومنهم نائبة مديرة الصندوق انطوانيت صايغ، مدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا جهاد أزعور، وفريق العمل المكلف بالتفاوض مع لبنان.واجتمع كذلك مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، كما كان له لقاءات مع مساعد وكيل وزارة الخزانة الأمريكية أريك ماير، مدير الخزانة الفرنسية إيمانويل مولان، ومديرة الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الاوروبي ايلان فلوريس، إضافة إلى لقاءات مع مسؤولي بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولي والبنك الأوروبي للأعمار والتطوير.وقد شارك نائب رئيس حكومة لبنان في ندوة حوارية نظمّها البنك الدولي مع عدد من كبار المسؤولين العرب كان له فيها مداخلة حول قضايا دول المنطقة ومنها أزمة الغذاء العالمية وانعكاس ارتفاع أسعار الفائدة على هذه الدول.