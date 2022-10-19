بالفيديو.. القوات "الإسرائيلية" تعتقل 18 مواطناً بينهم لاعب المنتخب الفلسطيني

السومرية نيوز – دوليات



شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات طالت 18 مواطنا فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.



واعتقلت قوات الاحتلال تسعة مواطنين، من بينهم لاعب المنتخب الفلسطيني للتايكوندو، أنس الدجاني، أثناء مروره في شارع صلاح الدين في مدينة القدس.

وطالت الاعتقالات فلسطينيين من محافظة الخليل، ومدينة نابلس، ورام الله، ومخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وطالت الاعتقالات فلسطينيين من محافظة الخليل، ومدينة نابلس، ورام الله، ومخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.