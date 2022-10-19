صراع "زابوريجيا" يشتد.. أوكرانيا تهاجم وروسيا تسيطر على المنطقة من جديد

ونقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية عن فلاديمير روجوف، مسؤول عينته روسيا في المنطقة، أنه "بعد قصف المدينة، بدأت محاولة إنزال، بما في ذلك محاولة للسيطرة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية".وأوضح أن "المعركة استمرت لعدة ساعات، على الأقل ثلاث إلى ثلاث ساعات ونصف الساعة"، مضيفا أن الهجوم "تم صده".وسيطرت القوت الروسية على المحطة في مارس/آذار الماضي، بعد فترة وجيزة من بداية العملية العسكرية في أوكرانيا.