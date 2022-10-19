الاتحاد الأوروبي: بعد جمع أدلة كافية.. سنفرض عقوبات جديدة على إيران

وقالت مصرالي: "الآن بعدما جمعنا أدلة كافية، العمل جار في المجلس الأوروبي لرد واضح وسريع وحازم من الاتحاد الأوروبي".وقال مصدر دبلوماسي، إن "قائمة بالعقوبات قُدمت إلى الدول الأعضاء ومن المتوقع اتخاذ قرار "خلال الأسبوع".وأكد سلاح الجو الأوكراني الأربعاء، أنه "دمر 223 طائرة مسيرة إيرانية منذ منتصف أيلول".وطلب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الإثنين من نظرائه الأوروبيين معاقبة إيران، بعد أن "اضطر إلى الاحتماء في ملجأ بسبب ضربات بطائرات مسيرة استهدفت كييف".وقالت نبيلة مصرالي "شهد الاجتماع إجماعا واسع النطاق بشأن ضرورة رد الاتحاد الأوروبي بسرعة".