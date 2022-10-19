دولة اوربية تنسحب من معاهدة ميثاق الطاقة

وتوصل الاتحاد الأوروبي في حزيران إلى إصلاح معاهدة ميثاق الطاقة لكن المنظمات غير الحكومية اعتبرت الاتفاق غير كاف وطالبت الأوروبيين بالانسحاب منها.ورأى وزير شؤون المناخ والطاقة روب يتن أنه "حتى بعد اصلاح المعاهدة "لا يمكن التوفيق بينها وبين اتفاق باريس" بشأن المناخ، على ما أفاد مصدر في الوزراة لوكالة فرانس برس.واضاف المصدر "لهذا السبب، ستنسحب هولندا، ومن الأفضل أن يكون ذلك مع الاتحادالأوروبي بأسره، من معاهدة ميثاق الطاقة" مشيرا إلى أن الموعد الرسمي لخروج هولندا لم يتحدد بعد.وفي 1994، تم التوقيع على المعاهدة في نهاية الحرب الباردة، لتقديم ضمانات للمستثمرين في دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي السابق.وتسمح المعاهدة التي تضم الاتحاد الأوروبي و52 دولة (من أوروبا وآسيا الوسطى وتركيا وأستراليا)، للشركات بالمطالبة، أمام محكمة تحكيم خاصة، بتعويض من دولة تؤثر قراراتها على ربحية استثماراتها... حتى عندما يتعلق الأمر بسياسات مناصرة للمناخ.وانسحبت روسيا من المعاهدة عام 2009، وتلتها إيطاليا عام 2015.