التضخم في كندا يرتفع بأكثر من المتوقع.. هذه نسبته

وأفادت هيئة الإحصاء الكندية، أن "مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 6.9 بالمئة في ايلول على أساس سنوي، فيما كانت التوقعات تبلغ 6.7 بالمئة".وعقب الإعلان عن هذه البيانات، فإن الأسواق تسعر حاليا بنسبة 60 بالمئة أن يرفع بنك كندا أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس".وسيؤدي ذلك إلى رفع سعر الإقراض الرئيسي لليلة واحدة إلى 4 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ أوائل عام 2008.وكان محافظ بنك كندا المركزي، تيف ماكليم، قال في شهر اب الماضي، إن "التضخم في كندا ربما وصل إلى مستوى الذروة، لكنه سيظل مرتفعا لبعض الوقت".