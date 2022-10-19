رسمياً.. بايدن يعلن سحب 15 مليون برميل نفط من الاحتياطيات

وقال بايدن في كلمة له "نحن بحاجة إلى زيادة إنتاج النفط الأمريكي دون تأخير أو تأجيل"، مشدداً بالقول "سنواصل العمل لتحقيق الاستقرار في أسواق الوقود وسنحتاج إلى زيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة".واضاف ان "أسعار النفط انخفضت بمعدل 4 دولارات للبرميل بسبب إجراءاتنا"، مبينا "سنعيد تخزين الاحتياطيات النفطية الأمريكية حينما تتراجع أسعار النفط إلى 70 دولارا للبرميل".وتابع "سأدعو الجهات المعنية لتخفيض أسعار الوقود على المستهلكين"، مؤكدا التزامه"بتسريع التحول إلى الطاقات النظيفة".ودعا الى "زيادة تكرير النفط في الولايات المتحدة"، موضحا "سنستثمر 96 مليار دولار في مجال الطاقات النظيفة".واستدرك بالقول "يمكننا زيادة إنتاج النفط بالتزامن مع تسريع التحول للطاقات النظيفة"، مشيرا الى ان "سحب النفط من الاحتياطي الاستراتيجي ليس لدوافع سياسية".