بينهم 40 طفلاً.. فرنسا تستعيد أسر جديدة من المخيمات السورية

السومرية نيوز – دوليات



أعلنت فرنسا، اليوم الخميس، اعادة وجبة جديدة من الاسر العالقة في المخيمات السورية.



وقامت فرنسا بإعادة 15 امرأة و40 طفلا كانوا معتقلين في مخيمات يحتجز فيها جهاديون في شمال شرق سوريا.



وأوضحت وزارة الخاريجة الفرنسية في بيان "سُلِّم القصّر إلى أجهزة رعاية الطفولة وسيخضعون لمتابعة طبية اجتماعية. أما البالغات فقد سلمن إلى السلطات القضائية ذات الصلة".