مقتل رجل عراقي إثر عملية سطو مسلح في أمريكا

قتل رجل عراقي في حي ويست ريدج، بمدينة شيكاغو في ولاية إيلينوي الأميركية بعد تعرض متجره لعملية سرقة، وفق شبكة CBS شيكاغو، التي أضافت أن إطلاق نار وقع نحو الساعة 10 مساء وقتل فيه، سليم خمو، (66 عاما).ويظهر فيديو كامرات المراقبة المشتبه به بتنفيذ الهجوم وهو يدخل المحل قادما على دراجة هوائية، قبل أن يخرج منه مسرعا بعد أقل من نصف دقيقة.وأسقط المشتبه به هاتفه خلال عملية الهروب، وفقا للشبكة. وقالت الشرطة إن صاحب المحل تعرض لإطلاق نار لكنه قام أيضا بإطلاق النار على المشتبه به، بدون أن يصيبه كما يبدو.وتقول الشبكة إن خمو، المهاجر اللاجئ من العراق، كان يخطط للتقاعد الشهر المقبل.وهرب المشتبه به دون أن يسرق شيئا. ونقلت الشبكة عن نجل الضحية، سليم خمو، قوله "كان والدي الرجل الأكثر تعاطفا واجتهادا الذي أعرفه. غادر العراق كلاجئ هربا من الاضطهاد وبناء حياة أفضل لعائلته، كان المتجر شهادة على عمله الصادق وكان فخورا جدا بجميع المخاطر التي خاضها لتوفير المزيد لعائلته".ولدى خمو ثلاثة أبناء وسبعة أحفاد.