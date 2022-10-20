بتهمة الارتباط بها.. إيران تكشف تفاصيل قتل الموساد لـ 6 من ضباطه (صور)

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
علناً
من
08:00 PM
الى
09:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
إطلاق وجبة سلف جديدة للموظفين والعقود ومنتسبي القوات الأمنية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-435631-638018516123814222.jpg
بتهمة الارتباط بها.. إيران تكشف تفاصيل قتل الموساد لـ 6 من ضباطه (صور)
دوليات
2022-10-20 | 04:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,938 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
كشفت وسائل إعلام إيرانية أن جهاز الموساد الإسرائيلي قام بتصفية 6 ضباط بارزين من عناصره، في أعقاب فشل عملية تخريب مركز صناعي في أصفهان وسط البلاد.
وقالت وكالة "تسنيم" إنه "عقب الإشراف الاستخباراتي لوزارة الأمن الإيرانية على عملية أمنية معقدة للموساد لتخريب مركز صناعي في أصفهان، والتي انتهت باعتقال جميع عناصر تلك العملية، قام الموساد بعد عزل مسؤول طاولة إيران بتصفية 6 ضباط بارزين على الأقل في هذه الطاولة؛ بتهمة الارتباط بقوى وزارة الأمن الإيرانية، وقتلهم بطرق مختلفة"، مشيرة إلى أن "تومر إكس، وأيالون شابيرا، وشارون سمول، وشايلي ويستلاند، وأفيك أهارون، وإيتا مار الحرر، هم الضباط الستة البارزين الذين قتلوا على يد الموساد خلال عملية الاستجواب؛ بتهمة الارتباط بجهاز الأمن الإيراني، وأن الكيان الصهيوني أكد مقتلهم أيضا".
وأوضح الإعلام الإيراني أنه "بالإضافة إلى هؤلاء الأشخاص الستة، قتل العديد من الضباط الآخرين على يد قسم مكافحة التجسس التابع للموساد، بنفس التهمة، وبطرق مختلفة، بما في ذلك حادث سير، ولم يعرف العدد الدقيق لهم ومصيرهم، حيث أرجع الصهاينة مقتل شارون سمول البالغة من العمر 42 عاما، وشيلي ويستلاند البالغة من العمر 21 عاما، إلى سكتة دماغية (بعد حادث سقوط)، وادعوا أن أوفيك أهارون البالغ من العمر 26 عاما، وإيتامار الحرر البالغ من العمر 28 عاما، قتلا خلال احدى الاشتباكات متأثرين بالإصابة".
وتمت الإشارة إلى أن "الموساد زعم أنه اضطر إلى تصفية جميع الضباط من أجل سد ثغرة الاختراق الأمني من قبل الأجهزة الأمنية الإيرانية، وربما حتى يتمكن من حماية الآخرين واتصالاتهم، وأنه بالنظر إلى الإشراف الكامل لنشاط الموساد في منطقة غرب وجنوب شرق آسيا، فليس من الواضح ما إذا كان تحييد عمليات الموساد في ماليزيا، واعتقال جميع عملائه في هذا البلد، كان بالتعاون بين مخابرات هذا البلد والاستخبارات الإيرانية أم لا".
كما ذكرت قناة "العالم" أن مصدرا أمنيا مطلعا أكد في تقرير "تسنيم" هذا الأمر، حيث قال: "إن الموساد لم يتخيل قط أن جهاز مكافحة التجسس التابع لجهاز الأمن الإيراني كان على علم بتحركاتهم للتخريب في أصفهان منذ بدء التخطيط للعملية، وأن هذا الإشراف استمر منذ التخطيط حتى اعتقال عناصر العملية. لذلك قام بتصفية مسؤول طاولة إيران؛ من أجل منع نفوذ قوى الأمن الإيراني، لكن إشراف الأمن الإيراني أكبر من سيطرتهم على عناصرهم".
ولفت المصدر إلى "الدور الرئيسي للموساد في مشروع أعمال الشغب في إيران" قائلا: "إن الموساد مسؤول بشكل مباشر عن أعمال الشغب الأخيرة، ويعتقد أنه يمكنه متابعة أعماله التخريبية في بعض العمليات الضارة بالتعاون مع الأجهزة الإقليمية، عن طريق تحريض الفنانين والرياضيين بشكل غير مباشر، لكن يمكن القول بشكل حازم إن جميع تصرفات وخطط ضباط الموساد تحت سيطرة وإشراف قوى الأمن الإيرانية، حيث جرى استهداف بعض هذه الأعمال، والبعض سيتلقى الضربة في الوقت المحدد".
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
العراق مع موعد لتساقط الامطار بدءاً من يوم غد
أخبار الطقس
28.44%
06:13 | 2022-10-19
العراق مع موعد لتساقط الامطار بدءاً من يوم غد
06:13 | 2022-10-19
التربية عن زيارة "الساعدي" لإحدى مدارس البنات: ستتم محاسبة المقصر
محليات
26.38%
06:55 | 2022-10-18
التربية عن زيارة "الساعدي" لإحدى مدارس البنات: ستتم محاسبة المقصر
06:55 | 2022-10-18
فضيحة مدوية تهز الصناعة.. "سماد مسرطن ينذر بموت جماعي خلال 4 سنوات" (وثائق)
محليات
26.27%
11:11 | 2022-10-19
فضيحة مدوية تهز الصناعة.. "سماد مسرطن ينذر بموت جماعي خلال 4 سنوات" (وثائق)
11:11 | 2022-10-19
علي علاوي يصدر توضيحاً بشأن المبالغ المسروقة من الضرائب
سياسة
18.91%
15:09 | 2022-10-19
علي علاوي يصدر توضيحاً بشأن المبالغ المسروقة من الضرائب
15:09 | 2022-10-19
المزيد
أحدث الحلقات
بالمختزل
إدارة الدولة.. الحكومة والبرلمان بيد واحدة - حلقة ٥٣ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-19
بالمختزل
إدارة الدولة.. الحكومة والبرلمان بيد واحدة - حلقة ٥٣ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-19
Morning Live
هل ملابس البنت هو سبب رئيسي للتحرش - الحلقة ١٤٧ | 2022
05:00 | 2022-10-19
Morning Live
هل ملابس البنت هو سبب رئيسي للتحرش - الحلقة ١٤٧ | 2022
05:00 | 2022-10-19
ناس وناس
مظاهرة الملغاة عقودهم من قبل وزارتي الدفاع والداخلية - الحلقة ٣١٨ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-19
ناس وناس
مظاهرة الملغاة عقودهم من قبل وزارتي الدفاع والداخلية - الحلقة ٣١٨ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-19
52 دقيقة
الدفاع المدني يقوم بجهود استثنائية فيما المعوقات لتلبية الواجب تزداد - حلقة ٣٢ | الموسم 1
16:00 | 2022-10-18
52 دقيقة
الدفاع المدني يقوم بجهود استثنائية فيما المعوقات لتلبية الواجب تزداد - حلقة ٣٢ | الموسم 1
16:00 | 2022-10-18
عشرين
بين ساسة "النهب" ورعاة "السلب" من يحمي الفساد بالعراق - حلقة ٤٧ | 2022
14:00 | 2022-10-18
عشرين
بين ساسة "النهب" ورعاة "السلب" من يحمي الفساد بالعراق - حلقة ٤٧ | 2022
14:00 | 2022-10-18
Celebrity
الممثلة السعودية رنا جبران - حلقة ٢٥
14:50 | 2022-10-17
Celebrity
الممثلة السعودية رنا جبران - حلقة ٢٥
14:50 | 2022-10-17
خط أحمر
مرتديا عباءة نسائية صاحب بسطية يسرق منزل عقيد في الجيش العراقي - الحلقة ٥٨ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-10-16
خط أحمر
مرتديا عباءة نسائية صاحب بسطية يسرق منزل عقيد في الجيش العراقي - الحلقة ٥٨ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-10-16
رحال
عاصمة العراق الزراعية، محافظة الديوانية - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-15
رحال
عاصمة العراق الزراعية، محافظة الديوانية - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-15
اسرار الفلك
من ١٥ الى ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-15
اسرار الفلك
من ١٥ الى ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-15
الأكثر مشاهدة
بالمختزل
إدارة الدولة.. الحكومة والبرلمان بيد واحدة - حلقة ٥٣ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-19
بالمختزل
إدارة الدولة.. الحكومة والبرلمان بيد واحدة - حلقة ٥٣ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-19
لقطات
"بعت وجبة الحصة التموينية وجيت" | ناس وناس
12:00 | 2022-10-19
لقطات
"بعت وجبة الحصة التموينية وجيت" | ناس وناس
12:00 | 2022-10-19
Morning Live
هل ملابس البنت هو سبب رئيسي للتحرش - الحلقة ١٤٧ | 2022
05:00 | 2022-10-19
Morning Live
هل ملابس البنت هو سبب رئيسي للتحرش - الحلقة ١٤٧ | 2022
05:00 | 2022-10-19
ناس وناس
مظاهرة الملغاة عقودهم من قبل وزارتي الدفاع والداخلية - الحلقة ٣١٨ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-19
ناس وناس
مظاهرة الملغاة عقودهم من قبل وزارتي الدفاع والداخلية - الحلقة ٣١٨ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-19
52 دقيقة
الدفاع المدني يقوم بجهود استثنائية فيما المعوقات لتلبية الواجب تزداد - حلقة ٣٢ | الموسم 1
16:00 | 2022-10-18
52 دقيقة
الدفاع المدني يقوم بجهود استثنائية فيما المعوقات لتلبية الواجب تزداد - حلقة ٣٢ | الموسم 1
16:00 | 2022-10-18
عشرين
بين ساسة "النهب" ورعاة "السلب" من يحمي الفساد بالعراق - حلقة ٤٧ | 2022
14:00 | 2022-10-18
عشرين
بين ساسة "النهب" ورعاة "السلب" من يحمي الفساد بالعراق - حلقة ٤٧ | 2022
14:00 | 2022-10-18
Celebrity
الممثلة السعودية رنا جبران - حلقة ٢٥
14:50 | 2022-10-17
Celebrity
الممثلة السعودية رنا جبران - حلقة ٢٥
14:50 | 2022-10-17
خط أحمر
مرتديا عباءة نسائية صاحب بسطية يسرق منزل عقيد في الجيش العراقي - الحلقة ٥٨ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-10-16
خط أحمر
مرتديا عباءة نسائية صاحب بسطية يسرق منزل عقيد في الجيش العراقي - الحلقة ٥٨ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-10-16
رحال
عاصمة العراق الزراعية، محافظة الديوانية - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-15
رحال
عاصمة العراق الزراعية، محافظة الديوانية - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-15
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
هل ينجح الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة بعد اعتزال الصدر؟
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.