بايدن يعلق على استقالة تراس

وقال بايدن في بيان: "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حليفتان قويتان وصديقتان دائمتان، هذه حقيقة لن تتغير".واضاف: "أشكر رئيسة الوزراء ليز تراس على شراكتها في مجموعة من القضايا، بينها تحميل روسيا مسؤولية حربها على أوكرانيا، سنواصل تعاوننا الوثيق مع حكومة المملكة المتحدة بينما نعمل معا لمواجهة التحديات العالمية التي تواجه الدولتين".واستقالت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، بعد ضغط هائل تعرضت له على أثر فشل خطتها الاقتصادية التي كبدت البلاد خسائر كبيرة.وأعلنت تراس أنها استقالت من زعامة حزب المحافظين، وأن انتخاب خليفة لها في منصب رئاسة الوزراء سيتم بانتخابات تجري خلال أسبوع.