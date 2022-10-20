بعد رحيل تراس.. تعليق جديد من الدوما الروسي

ونقلت وسائل اعلام روسية عن سلوتسكي قوله: "لنكن واقعيين، بغض النظر عمن سيأتي بعد ليز تراس، لا ينبغي على المرء أن يتوقع تغييرات جذرية وسريعة في سياسة لندن تجاه روسيا".وأشار إلى أن "تراس تستقيل من رئاسة حكومة المملكة المتحدة، وتحقق رقماً قياسياً غير مسبوق في هذا المنصب، وهذه نتيجة طبيعية عندما يتم استخدام "رهاب روسيا المتشدد والخطاب النووي كبديل عن الكفاءة اللازمة".وأضاف سلوتسكي: "تراس دخلت في التاريخ باعتبارها رئيسة الوزراء الأكثر فشلاً، ربما، بعد أن شغلت في هذا المنصب لمدة 44 يوماً فقط. تعرّض البريطانيون خلال فترة توليها الحكم لانهيار في الجنيه، وانتقالاً إلى "اقتصاد متذبذب" وأزمة حكومية أخرى. وجزء من هذا كان مقابل معاداة روسيا والدعم الأعمى للنازيين الأوكرانيين من قبل رئيس وزرائها".وتابع: "لم تستطع السيدة تراس أن تهدأ حتى تم تدمير الاقتصاد الروسي لدرجة أنها كانت جاهزة بسهولة للتضحية برفاهية مواطنيها".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس استقالتها على أن تستمرّ في مهامها لحين انتخاب خلف لها الأسبوع المقبل.