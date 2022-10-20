عشرات القتلى بعد قمع الاحتجاجات في تشاد

ونقلت "فرانس برس" عن صالح قوله، إن "تظاهرة محظورة تحولت تمرّداً. لقد هاجم المتظاهرون مباني عامة، مقر المحافظة، مقر حزب رئيس الوزراء ومقر رئيس الجمعية الوطنية".وخرج المئات إلى الشوارع يطالبون بانتقال أسرع إلى الحكم الديمقراطي، وأغلقوا الطرق وأضرموا النار في مقر حزب رئيس الوزراء التشادي الجديد صالح كبزابو.وتجري هذه الاشتباكات بعد تمديد المرحلة الانتقالية لمدة عامين، بعدما كان من المقرّر أن تنتهي اليوم الخميس 20 تشرين الأول.وتعيش الدولة الشاسعة التي يقودها الجيش وتقع في وسط إفريقيا حالة اضطراب منذ الموت المفاجئ للرئيس إدريس ديبي في نيسان 2021. وحكم ديبي بقبضة من حديد لثلاثة عقود ولقي حتفه أثناء زيارته للقوات التي تقاتل المتمردين.