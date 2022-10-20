الأولمبية الإيرانية تعلق على خلع المتسلقة إلناز الحجاب في كوريا

وقال خسروي وفا لوكالة "سوشيتد برس"، إنه "لا يوجد سبب لاتخاذ إجراءات تأديبية بحق إلناز ركابي لأن عدم ارتداء الحجاب كان عملا "غير مقصود" من جانبها".وكان حساب على "إنستغرام" مرتبط بإلناز ركابي وصف قرار خلع الحجاب أثناء المسابقة بأنه "غير مقصود". وقد أكدت الرياضية ذلك أيضا بعد وصولها إلى طهران في وقت مبكر من الأربعاء.وألقت باللوم على اندفاعها للمنافسة، على الرغم من أن مقطعا مصورا لتسلقها يوم الأحد أظهرها وهي مسترخية وتلوح للحشد.وقال خسروي وفا أيضا "إنها مسألة صغيرة. أنا مندهش من أنه يتم الحديث عنها كثيرا. من وجهة نظرنا لم تكن مشكلة كبيرة".كما أوضح خسروي وفا، أنه "ناقش قضية الرياضية مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، الأربعاء الماضي، على هامش اجتماع الجمعية العامة لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية في سول، مضيفا أنه تحدث إلى إلناز ركابي أيضا".وتابع قائلا "لقد تحدثت إليها وأخبرتها بأنها بالتأكيد موهوبة للغاية في مجال الرياضة ويجب أن تستمر في هذا الطريق ربما للتأهل لأولمبياد باريس، وستحصل على دعم كامل من اللجنة الأولمبية الإيرانية".وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قالت الأربعاء، إن "إلناز ركابي عادت إلى إيران سالمة، وهي مع أسرتها".