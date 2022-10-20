واشنطن تكشف: ابتعدنا عن العودة إلى الاتفاق النووي

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الخميس: "بصراحة، فإن الاتفاق النووي لا يتصدر اهتمامنا حاليا".وتابع: "ابتعدنا كثيرا عن إيران في ما يخص العودة إلى الاتفاق النووي، ولذلك نحن لا نركز عليها. وكانت عندهم مطالب تتخطى حدود ما يجب أن يشمله الاتفاق النووي. ونحن لا نركز على الأعمال الدبلوماسية بهذا الشأن".وأضاف أن "واشنطن تدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران بسبب التوريدات المزعومة للطائرات المسيرة الإيرانية إلى روسيا".