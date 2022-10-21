مدينة مصرية تحصد لقب عاصمة البيئة العربية لعام 2022

السومرية نيوز – دوليات

حصدت مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد جنوب غربي مصر، لقب عاصمة البيئة العربية لعام 2022، بعد مشاركتها في المسابقة التي نظمها مجلس وزراء البيئة العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، ضمن الدورة الـ 32 على مستوى الوطن العربي بالتنافس مع مجموعة من الدول العربية.



وأعلنت وزارة البيئة المصرية، أنّ فوز مدينة الخارجة بالمسابقة، جاء نتاج الجهود الواسعة التي بذلها محافظ الوادي الجديد، محمد سالمان الزملوط، في مواجهة التغيرات المناخية، من خلال تدشين برامج حماية البيئة، بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ في شهر سبتمبر المقبل.

وأشادت الوزارة أيضاً بالوعي البيئي الكبير الذي يملكه قاطني محافظة الوادي الجديد، وحفاظهم الدائم على البيئة عبر استخدام الموارد المتاحة بالشكل الأمثل، وإعادة استخدام المخلفات بالطريقة الصحيحة، الأمر الذي جعل الخارجة أول مدينة مصرية صديقة للبيئة في العام الحالي.

من جهته، قال الزملوط إنّ المحافظة شاركت في مسابقة مجلس وزراء البيئة العرب بترشيح مدينة الخارجة، كونها أول مدينة خضراء صديقة للبيئة والمناخ في مصر، وذلك بعد دخولها في منافسة سابقة مع مدينة شرم الشيخ فازت فيها بتمثيل الجمهورية على مستوى الوطن العربي.

وأوضح الزملوط، أنّ: "يوم الثلاثاء الماضي، أعلن اجتماع وزراء البيئة العرب بجامعة الدول العربية عن فوز مدينة الخارجة بمسابقة عاصمة البيئة العربية لعام 2022، وكانت المدن المنافسة في المرحلة النهائية هم مدينة توزر التونسية، ومدينة الجزائر.

وعن معايير الفوز بالمسابقة، نّوه المحافظ بالمؤشرات التي حدَّدتها لجنة المسابقة لاستيفاء ملف التقديم، وهي:

*الابتكار البيئي

*كفاءة الطاقة وإدارة المياه

*إنتاج المخلفات وإدارتها

*التكيف مع التغيرات المناخية