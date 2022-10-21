بريطانيا تسجل مليوني إصابة بكورونا في أسبوع

ووفقا لأحدث الأرقام من مكتب الإحصاءات الوطنية، استمر عدد الإصابات في الارتفاع في إنجلترا وويلز في الأسبوع الذي انتهى في 11 أكتوبر، على الرغم من أن اتجاه الإصابات (ارتفاع أو انخفاض) لا يزال غير مؤكد في اسكتلندا وايرلندا الشمالية.وارتفع إجمالي عدد الأشخاص الموجودين في منازلهم والذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا بنسبة 15%.ويقدر مكتب الإحصاء الوطني أن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس في إنجلترا هو 170620، أي ما يعادل 3.13% من السكان، أو حوالي 1 من كل 30 شخصا.وتأتي هذه الأرقام بعد يوم واحد من تقرير مراقبة الإنفلونزا الوطنية وفيروس كوفيد-19 الصادر عن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة والذي أظهر أن حالات الإنفلونزا ارتفعت بشكل كبير في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن موسم الإنفلونزا قد بدأ في وقت أبكر من المعتاد.