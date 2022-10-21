ماكرون: يمكننا أن نكون مسلمين

وذكر ماكرون في الذكرى المئوية لتدشين المسجد الكبير في باريس، "لا يوجد الفرنسيون في جهة، والمسلمون من جهة أخرى. يمكننا أن نكون كلاهما معا، بانسجام تام"، مؤكداً أن "فرنسا ستواصل مساعدة المسلمين على ممارسة شعائرهم بكل حرية".وشيد مبنى هذا المسجد، قبل قرن من الزمن ووضع حجره الأول هناك في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 1922.ووضع ماكرون إكليلا من الزهور تكريما لأرواح الجنود المسلمين الذين ماتوا في سبيل فرنسا.