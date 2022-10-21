قائد الانقلاب العسكري رئيساً انتقالياً لبوركينا فاسو

وقال تراوري رافعا يده اليمنى لتأدية اليمين أمام المجلس الدستوري: "أُقسم أمام شعب بوركينا فاسو وعلى شرفي، بأن أحافظ وأحترم وأدافع عن الدستور والشرعة الانتقالية والقوانين" في بوركينا فاسو.وتراوري هو الانقلابي الثاني الذي ينصّبه المجلس الدستوري خلال ثمانية أشهر، بعد تنصيب اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداغو داميبا الذي وصل إلى السلطة نتيجة انقلاب وقع في نهاية شهر كانون الثاني/يناير، قبل أن يتعرّض بدوره لانقلاب في الـ30 من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، في هذا البلد الذي يقوّضه عنف مسلح.