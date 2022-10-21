البرلمان الألماني يصوت على تمديد مهام قواته في العراق

وصوت البرلمان في جلسة عقدها اليوم، على تمديد مهام عمل القوات الألمانية ضمن تقديم الدعم والمشورة العسكرية للقوات العراقية لعام آخر.ويتواجد نحو 500 عنصر من القوات الألمانية في إقليم كردستان وباقي أجزاء العراق.