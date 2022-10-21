الكرملين يوضح حقيقة المحادثات بين بوتين وبايدن

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "لا، لا توجد مثل هذه الخطط على جدول الأعمال".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن شويغو بحث هاتفيا مع أوستن، القضايا المتعلقة بالأمن الدولي، بما في ذلك تطورات الوضع في أوكرانيا.