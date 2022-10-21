وزيرة تعلن ترشحها لرئاسة وزراء بريطانيا

وقالت النائبة، البالغة من العمر 49 عامًا، والتي تولت سابقا حقيبتي الدفاع والتجارة الدولية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر،: "أعلن ترشحي لأكون زعيمة حزب المحافظين ورئيسة وزرائكم، لتوحيد بلدنا، والوفاء بالتزاماتنا والفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة".وأمس، استقالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، من رئاسة الحكومة، "بعد حالة من الفوضى شهدتها حكومتها خلال اليومين الماضية كان آخرها استقالة وزيرة الداخلية"، وفق إعلام بريطاني.وجاءت استقالة تراس، بعد 6 اسابيع فقط على تسلمها منصبها رئيسة لوزراء بريطانيا.