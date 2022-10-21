مصر.. امرأة تقتل زوجها لنيته العودة الى زوجته الاولى

وذكرت الوسائل ان "الأجهزة الأمنية في مصر تلقت، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شخص داخل مخزن مجاور لمحل سكنه في "المحلة الكبرى" في محافظة الغربية".واضافت: "تبين من خلال الفحص والتحريات، أن المجني عليه مهندس في العقد السادس من العمر، ومصاب بجراح قطعية في مختلف أنحاء الجسد، أدت إلى وفاته لاحقًا".واشارت وسائل الاعلام الى ان " باط المباحث توصل إلى أن "الزوجة الثانية للضحية وراء ارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع أشقائها، حيث استدرجوا المجني عليه إلى المخزن، واعتدوا عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض، بعد علمها بنيته إعادة زوجته الأولى إلى عصمته".ولفتت الى: "تمكن رجال الأمن من ضبط المتهمة وأشقائها، وتم تحرير محضر بالجريمة، وإحالتهم للنيابة العامة المصرية، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط موقع الحادثة".