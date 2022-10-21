أردوغان يتهم شركة فرنسية بدعم "داعش"

وقال أردوغان بأنه "سبق وأن تحدت إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن دعم شركة "لافارج" الفرنسية لتنظيم "داعش".وفي 18 تشرين الاول، أفادت وكالة "فرانس برس" بأنه "تم تغريم شركة "لافارج" للإسمنت بدفع 778 مليون دولار في الولايات المتحدة "لدعمها مجموعات إرهابية في سوريا".وأعلنت شركة "لافارج" ومجموعة "هولسيم" الأم، أن "شركة لافارج الفرنسية العملاقة للإسمنت، ستدفع غرامة قدرها 778 مليون دولار لوزارة العدل الأمريكية لدعمها الجماعات الإرهابية في سوريا خلال الحرب".وقالت الشركتان إن "لافارج وشركتها الفرعية "لافارج للإسمنت سوريا" التي تم حلها "وافقتا على الاعتراف بالذنب بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمات إرهابية أجنبية محددة في سوريا من اب 2013 حتى تشرين الاول 2014".