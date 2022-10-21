الرقابة الدولية تشطب هذه الدولة من القائمة الرمادية للدول المشبوهة

أعلنت هيئة الرقابة الدولية، اليوم الجمعة، شطب باكستان من القائمة الرمادية للدول المشبوهة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة رحبت بها إسلام آباد.





وجاء الإعلان من رجا كومار، رئيس مجموعة العمل المالي، في مؤتمر صحفي في باريس. ورحبت مجموعة هيئة الرقابة الدولية "بالتقدم الكبير الذي أحرزته باكستان في تحسين" سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كانت باكستان مدرجة في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي منذ العام 2018.وجاء الإعلان من رجا كومار، رئيس مجموعة العمل المالي، في مؤتمر صحفي في باريس.

ويمكن أن يؤدي الادراج في القائمة الرمادية لهيئة الرقابة، ومقرها باريس، إلى تنفير المستثمرين والدائنين، ما يضر بالصادرات والإنتاج والاستهلاك.



ويعني إعلان يوم الجمعة أن باكستان لن تخضع بعد الآن لمزيد من المراقبة من مجموعة العمل المالي.



وتعتبر"القائمة الرمادية" من البلدان ذات المخاطر العالية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولكنها التزمت رسميا بالعمل مع فريق مجموعة العمل المالي لإجراء تغييرات. تتكون مجموعة العمل المالي من 37 دولة عضو، منها الولايات المتحدة ، ومجموعتين إقليميتين هما مجلس التعاون الخليجي والمفوضية الأوروبية.