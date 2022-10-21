البيت الابيض يبحث مع ماسك تشغيل منظومة "ستارلينك" في إيران

وقالت المصادر أن "الإدارة الأمريكية تبحث عن سبل لدعم المحتجين في إيران، والتصدي لجهود السلطات الإيرانية لمنع النشطاء من استخدام الانترنت والاتصال".وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية لـ"سي إن إن"، إن "البيت الأبيض يسعى "للقيام بكل ما في وسعه لدعم تطلعات الشعب الإيراني".وأضاف: "هذه سياستنا ونقطة على السطر. وفي الوقت ذاته هذه حركة إيرانية حقيقية، تقودها فتيات، وهي تشمل فئات أخرى من المجتمع. ونحن لا نريد حجب حركتهم بأي شكل من الأشكال".وفي حال تطبيق الخطة، سيكون ذلك للمرة الثانية بعد إطلاق خدمة "ستارلينك" في أوكرانيا، ولكن لدى مسؤولي الإدارة الأمريكية مخاوف بشأن مدى التزام إيلون ماسك بتعهداته ضمن الصفقة مع الحكومة الأمريكية.وقال مسؤول رفيع في البنتاغون، مطلع على سير المباحثات مع ماسك وشركته "سبيس إكس"، إن "تصرفات رجل الأعمال "غير قابلة للتنبؤ".