بلينكن: لا اتفاق نوويا مع إيران حاليا

ونقلت وكالة "رويترز" عن بلينكن قوله، إن "الولايات المتحدة تعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل سبيل لمعالجة قضية البرنامج النووي الإيراني".وأضاف: "لكنها لا ترى في الوقت الحاضر إحياء وشيكا للاتفاق النووي المبرم عام 2015؛ لأن طهران تُقحم قضايا دخيلة على المفاوضات".وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قد قال في وقت سابق عن الاتفاق النووي الإيراني إنه "من غير المتوقع حدوث أي تحرك في الملف".