انفجار يهز مستودعا عسكريا في أوزبكستان

وذكرت الوزارة في بيان عبر "تلغرام": "في الساعة 04.55 صباحا، وقع انفجار في مستودع لوزارة الدفاع في قرية مالك بمنطقة سرداريا، ولم يسقط جراءه قتلى أو جرحى".ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل، مشيرا إلى أنه فتح تحقيقا في ملابسات الحادث.