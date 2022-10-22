طالبان تعلن مقتل 6 ارهابيين من "داعش" في كابل

1/3_ تقرير عن عمليات ضد مليشيات داعش في كابول:
وبالأمس نفذت قوات الوحدات الخاصة للإمارة الإسلامية _ بفضل و نصرة من الله _ عملية ضد مجموعة من مليشيات داعش. في البداية تم القبض على اثنين منهم ، ثم اكتشف أحد مراكزهم لاحقًا في منطقة 8 في كابول.
— Dr.M.Naeem (@IeaOffice) October 22, 2022
1/3_ تقرير عن عمليات ضد مليشيات داعش في كابول:
وبالأمس نفذت قوات الوحدات الخاصة للإمارة الإسلامية _ بفضل و نصرة من الله _ عملية ضد مجموعة من مليشيات داعش. في البداية تم القبض على اثنين منهم ، ثم اكتشف أحد مراكزهم لاحقًا في منطقة 8 في كابول.
— Dr.M.Naeem (@IeaOffice) October 22, 2022