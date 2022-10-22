جورجيا ميلوني تؤدي اليمين كأول رئيسة لحكومة إيطاليا

السومرية نيوز – دوليات

أدت زعيمة حزب إخوة إيطاليا اليميني، جورجا ميلوني، اليوم السبت، اليمين الدستورية، كأول رئيس وزراء يميني في البلاد.



وأدت ميلوني (45 عاما) اليمين الدستورية أمام الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في القصر الرئاسي، لتصبح أيضا أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في البلاد، حيث أنها أعلنت حكومتها مساء أمس الجمعة.

وكان حزب "إخوان إيطاليا" من بين الذين حصلوا على أعلى الأصوات في الانتخابات الوطنية التي جرت الشهر الماضي.

ومن بين حلفائها في التحالف رابطة ماتيو سالفيني اليمينية وحزب "فورزا إيطاليا" المحافظ برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني.