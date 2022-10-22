تعليق ايراني جديد بشأن الاتفاق النووي: كلام أمريكا وسلوكها متناقض

وردَّ "عبد اللهيان" على تصريحات مسؤولين أمريكيين بأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي أصبحت خارج جدول أعمال واشنطن، قائلًا إن "كلام الأمريكيين وسلوكهم متناقضان".وقال "عبد اللهيان" في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية: "قبل 3 أيام، تلقينا رسالة من أمريكا تفيد بضرورة تسوية التهم الموجهة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران".وأضاف: "لن نتفاوض مع أي تنازلات للجانب الأمريكي، تقييمنا للرسالة الأمريكية الأخيرة هو أن الاتفاقية النووية ليست فقط من أولوياتهم ولكن لديهم أيضًا زخمًا لها".وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، قد أعلن، أمس الجمعة، أن الحل الدبلوماسي هو أفضل طريقة للتعامل مع إيران، لكنه أوضح أن التوصل إلى اتفاق نووي ليس وشيكًا.بدوره قال جون كيربي، منسق العلاقات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، الخميس، إن الولايات المتحدة تخلت أساسًا عن محاولة التفاوض مع إيران بسبب إرسال طائرات دون طيار إلى روسيا.