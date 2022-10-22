تركيا تدخل على خط الأزمة السعودية - الاميركية

وذكر جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي في جنوب تركيا "نرى أن دولة هددت المملكة العربية السعودية، خاصة في الآونة الأخيرة. وهذا التنمر ليس أمرا صائبا".واضاف: "لا نعتقد أنه من الصواب أن تستخدمه الولايات المتحدة كعنصر ضغط على السعودية أو أي دولة أخرى بهذه الطريقة".وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، صرح الأسبوع الماضي بأن العلاقات الأميركية السعودية ستواجه "عواقب" بعدما أعلنت أوبك بلاس عزمها خفض إنتاجها النفطي.