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بسبب الفيضانات.. 200 قتيل و300 ألف مشرد في دولة افريقية
دوليات
2022-10-22 | 13:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,025 مشاهدة
تسببت الأمطار الغزيرة التي تهطل على النيجر منذ يونيو الماضي، والفيضانات الشديدة الناجمة عنها، في مقتل 195 شخصا وتشريد أكثر من 322 ألف شخص، مما يجعل موسم الأمطار هذا العام من أكثرها فتكا في تاريخ البلاد، التي يسودها عادة مناخ جاف.
وبحسب حصيلة شبه نهائية من خدمة الدفاع المدني، فقد تسببت الفيضانات في مقتل 195 شخصا في مختلف أنحاء البلاد في 21 أكتوبر، من بينهم 136 في انهيار منازل و59 غرقا.
وأصيب نحو 211 شخصا وتشرد 322286 آخرون، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
ومع اقتراب موسم الأمطار من نهايته، ارتفعت الحصيلة على مر الأسابيع، إذ تحدثت الحصيلة السابقة بتاريخ 4 أكتوبر عن 192 حالة وفاة وتشريد 263671 شخصا و211 جريحا.
والمناطق الأكثر تضررا هي مارادي (وسط جنوب) مع 74 قتيلا، وزيندر (وسط شرق) 64 قتيلا، ودوسو (جنوب غرب) 27 قتيلا، وتاهوا (غرب) 18 قتيلا.
وكانت العاصمة النيجيرية نيامي، التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، في منأى نسبيا، مع مصرع شخصين وتشريد أكثر من 1300 شخص.
كما دمرت الأمطار كليا أو ألحقت أضرارا بأكثر من 30 ألف منزل و83 قاعة دراسة و6 مراكز رعاية طبية و235 مخزنا للحبوب. كما نفق ما يقارب من 700 رأس من الماشية.
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