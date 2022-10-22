سماع دوي انفجارات داخل قاعدة أمريكية في سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، بسماع دوي انفجارات في قاعدة أمريكية في حقل العمر النفطي في ريف دير الزور السوري.

وقال المرصد على موقعه على الإنترنت، إنه "سمع دوي 5 انفجارات على الأقل، دون معرفة الأسباب".



وأضاف أن "نشطاء رصدوا الجمعة تدريبات بالذخيرة الحية مشتركة بين التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، قرب القاعدة العسكرية في حقل كونيكو للغاز، في ريف دير الزور".

إلى ذلك، قال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن "4 صواريخ كاتيوشا قصفت القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي على الشريط الحدودي العراقي السوري".



وأشار آخرون إلى أن "قوات التحالف ردت بقصف على الأحراش الزراعية بأطراف مدينة الميادين بريف المحافظة".