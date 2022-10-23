إيران ترفع دعوى قضائية رسمية ضد أمريكا

وقال غريب آبادي، مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية: "بسبب التدخل والتورط المباشر لأمريكا في أعمال الشغب الأخيرة، فإنه تقرر بأن ترفع دعوى قضائية في محكمة طهران لتحديد الخسائر الواردة وإصدار أحكام لازمة ضدها".وأشار غريب آبادي إلى "الدور المدمر لقناتي "إيران إنترنشنال" و"بي‌ بي‌ سي" الناطقتين باللغة الفارسية، في التوجيه والتحريض على أعمال الشغب".وذكر أن "الدول المستضيفة والداعمة لهاتين القناتين، وهي السعودية وبريطانيا، لن تغفل من قبل الجهات المعنية الحكومية في إيران".